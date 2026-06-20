Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Od szczekania do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Za bramą Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie dzieje się więcej niż zwykle, trwa dzień otwarty. Można wejść tam, gdzie na co dzień pracują opiekunowie zwierząt.
W środku - spacery po pawilonach, wizyty w gabinecie weterynaryjnym i spotkania z wolontariuszami. Są też atrakcje dla rodzin i dzieci, można też poznać historie podopiecznych.

- Dzień otwarty. - Bardzo miłe zaskoczenie. - Możemy zobaczyć w ten dzień cały budynek nowy, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. - Inicjatywa super. - Zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzaki. Jeżeli przynajmniej część jakiegoś zwierzaka weźmie, to jest in plus - mówią odwiedzający.

- Wypełniamy swój obowiązek i z chęcią Państwa zapraszamy, żebyście zobaczyli jak wygląda nowe schronisko, w jakich warunkach przebywają nasze zwierzęta. No i oczywiście przede wszystkim spacery po schronisku. Czyli możecie Państwo dzisiaj wejść w takie miejsca, w które na co dzień nie są wpuszczani petenci - mówi Iwa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

W schronisku przebywa teraz 69 psów i 89 kotów. Największym wyzwaniem pozostaje rosnąca liczba bezdomnych kotów.

Dzień otwarty schroniska przy ulicy Zwierzęcy Zakątek potrwa do godziny 16.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 6467 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od wczoraj oglądane 4828 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  4. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2442 razy)
  5. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2296 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Od szczekania do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To czynność, która może uratować życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty