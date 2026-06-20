Od szczekania do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za bramą Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie dzieje się więcej niż zwykle, trwa dzień otwarty. Można wejść tam, gdzie na co dzień pracują opiekunowie zwierząt.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W środku - spacery po pawilonach, wizyty w gabinecie weterynaryjnym i spotkania z wolontariuszami. Są też atrakcje dla rodzin i dzieci, można też poznać historie podopiecznych.- Dzień otwarty. - Bardzo miłe zaskoczenie. - Możemy zobaczyć w ten dzień cały budynek nowy, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. - Inicjatywa super. - Zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzaki. Jeżeli przynajmniej część jakiegoś zwierzaka weźmie, to jest in plus - mówią odwiedzający.- Wypełniamy swój obowiązek i z chęcią Państwa zapraszamy, żebyście zobaczyli jak wygląda nowe schronisko, w jakich warunkach przebywają nasze zwierzęta. No i oczywiście przede wszystkim spacery po schronisku. Czyli możecie Państwo dzisiaj wejść w takie miejsca, w które na co dzień nie są wpuszczani petenci - mówi Iwa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.W schronisku przebywa teraz 69 psów i 89 kotów. Największym wyzwaniem pozostaje rosnąca liczba bezdomnych kotów.Dzień otwarty schroniska przy ulicy Zwierzęcy Zakątek potrwa do godziny 16.