Świnoujście po raz kolejny z Błękitną Flagą

Świnoujska miejska plaża po raz 21. z rzędu zdobyła prestiżowy certyfikat Błękitna Flaga. Potwierdza on najwyższe standardy czystości wody, ekologii i bezpieczeństwa.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Uroczyste podniesienie flagi odbyło się przy Centrum Koordynacji Ratowników .Świnoujście po raz kolejny udowadnia, że ma jedne z najczystszych i najbezpieczniejszych plaż nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wyróżnienie wręczył Jarosław Szczygieł, koordynator krajowy Programu Błękitna Flaga w Polsce.- Ta flaga jest przyznana i utrzymana 21 lat bez przerwy. To jest najdłuższa tradycja w Polsce, jak chodzi o utrzymanie bez przerw błękitnej flagi - powiedział Szczygiel.Kryteria przyznania flagi są wymagające.- Aby mieć błękitną flagę trzeba spełnić kryteria międzynarodowe, które możemy pogrupować w cztery obszary, czyli zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, jakości wody, infrastruktury i działań z zakresu edukacji ekologicznej - dodał koordynator.W tym roku Błękitna Flaga powędrowała również na kąpielisko Świnoujście-Przytór.