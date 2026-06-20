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Świnoujście po raz kolejny z Błękitną Flagą

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujska miejska plaża po raz 21. z rzędu zdobyła prestiżowy certyfikat Błękitna Flaga. Potwierdza on najwyższe standardy czystości wody, ekologii i bezpieczeństwa.
Uroczyste podniesienie flagi odbyło się przy Centrum Koordynacji Ratowników .

Świnoujście po raz kolejny udowadnia, że ma jedne z najczystszych i najbezpieczniejszych plaż nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wyróżnienie wręczył Jarosław Szczygieł, koordynator krajowy Programu Błękitna Flaga w Polsce.

- Ta flaga jest przyznana i utrzymana 21 lat bez przerwy. To jest najdłuższa tradycja w Polsce, jak chodzi o utrzymanie bez przerw błękitnej flagi - powiedział Szczygiel.

Kryteria przyznania flagi są wymagające.

- Aby mieć błękitną flagę trzeba spełnić kryteria międzynarodowe, które możemy pogrupować w cztery obszary, czyli zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, jakości wody, infrastruktury i działań z zakresu edukacji ekologicznej - dodał koordynator.

W tym roku Błękitna Flaga powędrowała również na kąpielisko Świnoujście-Przytór.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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