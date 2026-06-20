Utrudnienia w ruchu tramwajowym linii 1,2,3,9 i 10.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Utrudnienia w ruchu tramwajowym w Szczecinie po wykolejeniu tramwaju linii 10. Pojazd wypadł z szyn w rejonie Bramy Portowej w kierunku Placu Żołnierza.

W związku z tym część tramwajów kursuje objazdami. Linia 1 jeździ między Bramą Portową a Bogumiły trasą linii 9.



Linie 2 i 3 jadą przez Turzyn, Wawrzyniaka, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki i Plac Rodła.



Linia 10 kursuje tylko na odcinku Gumieńce – Brama Portowa.



Utrudnienia mają się zakończyć około godziny 17stej.