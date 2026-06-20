Ekspert o zmianach klimatycznych

Pogoda i klimat to nie to samo - przypomina klimatolog.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Szymon Walczakiewicz, klimatolog z Uniwersytetu Szczecińskiego podaje, że zmiany klimatyczne widać na przykład w częstszych falach upałów.- Trwają dłużej niż kiedyś, że to nie są 1-2 dni z temperaturą 30 stopni, potrafi to być kilka dni. Co gorsza mamy też temperatury nocne powyżej 20, czyli tak zwane noce tropikalne, więc praktycznie nie wychładzają nam się budynki w nocy - mówi Walkiewicz.Walczakiewicz dodaje, że niskie temperatury i deszczowa aura nie oznaczają, że globalne ocieplenie ustało. Efektem zmian klimatycznych są też dłuższe okresy suszy przeplatane z nawalnymi opadami deszczu.