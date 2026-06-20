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Ekspert o zmianach klimatycznych

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pogoda i klimat to nie to samo - przypomina klimatolog.
Szymon Walczakiewicz, klimatolog z Uniwersytetu Szczecińskiego podaje, że zmiany klimatyczne widać na przykład w częstszych falach upałów.

- Trwają dłużej niż kiedyś, że to nie są 1-2 dni z temperaturą 30 stopni, potrafi to być kilka dni. Co gorsza mamy też temperatury nocne powyżej 20, czyli tak zwane noce tropikalne, więc praktycznie nie wychładzają nam się budynki w nocy - mówi Walkiewicz.

Walczakiewicz dodaje, że niskie temperatury i deszczowa aura nie oznaczają, że globalne ocieplenie ustało. Efektem zmian klimatycznych są też dłuższe okresy suszy przeplatane z nawalnymi opadami deszczu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Szymon Walczakiewicz, klimatolog z Uniwersytetu Szczecińskiego podaje, że zmiany klimatyczne widać na przykład w częstszych falach upałów.

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