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Zmiany w kursowaniu promów ze Świnoujścia do Szwecji

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od poniedziałku 22 czerwca zmieni się siatka połączeń promowych Polsca Baltic Ferries. Promy Mazovia i Jantar zamienią się miejscami. Pierwszy z nich będzie teraz obsługiwał trasę Świnoujście – Trelleborg, a drugi Świnoujście – Ystad.
Prom Mazovia, który kursuje na trasie Świnoujście – Ystad, od poniedziałku będzie pływał do Trelleborga. A jego trasę przejmie prom Jantar Unity. W praktyce oznacza to zamianę miejsc obu jednostek, co ma wpłynąć na lepsze dopasowanie floty do aktualnych potrzeb przewozowych.

- Trasa do Trelleborga miała dla nas do tej pory charakter przede wszystkim towarowy i logistyczny, obsługując intensywny ruch ciężarowy. W praktyce oznacza to, że rejsy są ukierunkowane głównie na przewóz pojazdów, a możliwość podróży bez samochodu była ograniczona – przekazał członek zarządu Polsca Baltic Ferries Paweł Pluto-Prądzyński.

- Z kolei Ystad pełnił funkcję bardziej pasażersko-turystyczną, umożliwiając podróż także pasażerom pieszym, bez konieczności posiadania auta. Dzisiaj zmieniamy te przyzwyczajenia reagując na zmieniający się rynek – dodał.

Po zmianach Jantar Unity będzie obsługiwać trasę o większym udziale ruchu osobowego i turystycznego, bez strat dla ruchu cargo (dotyczącego samochodów ciężarowych oraz naczep).

Jak zapowiedziano, w czwartym kwartale 2026 r. na trasie do Trelleborga ma też zadebiutować nowy prom – Bursztyn Unity. Jednostka powstaje obecne w Stoczni Remontowej w Gdańsku. Według planów, ma zostać oddana do eksploatacji w ostatnim kwartale br. i wzmocnić flotę na trasach do Skandynawii.

Jak wskazano, zmiany wpisują się w szerszy proces modernizacji połączeń promowych między Polską a Szwecją, którego celem jest zwiększenie komfortu podróży oraz efektywności przewozów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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