Zmiany w kursowaniu promów ze Świnoujścia do Szwecji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku 22 czerwca zmieni się siatka połączeń promowych Polsca Baltic Ferries. Promy Mazovia i Jantar zamienią się miejscami. Pierwszy z nich będzie teraz obsługiwał trasę Świnoujście – Trelleborg, a drugi Świnoujście – Ystad.