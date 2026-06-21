Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje

Region Rafael Żełobowski, Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 162 blisko skrzyżowania z drogą nr 112 w okolicach Wartkowa pomiędzy Gościnem a Sławoborzem.
- Mimo podjętej akcji ratunkowej kierowcy nie udało się uratować - mówi mł. asp. Pamela Kiljan z policji w Kołobrzegu. - 50-letni kierujący samochodem marki Renault, z nieustalonych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Droga jest obecnie zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Mimo podjętej akcji ratunkowej kierowcy nie udało się uratować - mówi mł. asp. Pamela Kiljan z policji w Kołobrzegu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 6966 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od przedwczoraj oglądane 5044 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 2655 razy)
  4. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2324 razy)
  5. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od 17 czerwca oglądane 2131 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Taneczna parada przeszła ulicami miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od szczekania do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To czynność, która może uratować życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]

Najnowsze podcasty