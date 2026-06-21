Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 162 blisko skrzyżowania z drogą nr 112 w okolicach Wartkowa pomiędzy Gościnem a Sławoborzem.

- Mimo podjętej akcji ratunkowej kierowcy nie udało się uratować - mówi mł. asp. Pamela Kiljan z policji w Kołobrzegu. - 50-letni kierujący samochodem marki Renault, z nieustalonych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.



Droga jest obecnie zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski