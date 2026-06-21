Można się zapisywać na pielgrzymkę

Trwają zapisy na 42. Szczecińską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pątnicy przejdą 650 kilometrów w 20 dni.

Największa grupa wyjdzie ze Szczecina 29 lipca. Więcej szczegółów na stronie szczecinska.com.pl i na profilu facebookowym pielgrzymki.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

To dystans dla najbardziej wytrwałych. Początek 25 lipca w nadmorskim Pustkowie.Ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę mówi, że pątnicy dziennie przejdą średnio około 35 kilometrów.- Pielgrzymka to piękny czas, kiedy możemy dzielić się wiarą, ale jednocześnie sami zbierać owoce naszej wiary i spotkania, przede wszystkim spotkania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem - powiedział ks. Łabenda.