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Można się zapisywać na pielgrzymkę

Region Piotr Kołodziejski

Fot. www.facebook.com/szczecinskapielgrzymka
Fot. www.facebook.com/szczecinskapielgrzymka
Trwają zapisy na 42. Szczecińską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pątnicy przejdą 650 kilometrów w 20 dni.
To dystans dla najbardziej wytrwałych. Początek 25 lipca w nadmorskim Pustkowie.

Ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę mówi, że pątnicy dziennie przejdą średnio około 35 kilometrów.

- Pielgrzymka to piękny czas, kiedy możemy dzielić się wiarą, ale jednocześnie sami zbierać owoce naszej wiary i spotkania, przede wszystkim spotkania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem - powiedział ks. Łabenda.

Największa grupa wyjdzie ze Szczecina 29 lipca. Więcej szczegółów na stronie szczecinska.com.pl i na profilu facebookowym pielgrzymki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę mówi, że pątnicy dziennie przejdą średnio około 35 kilometrów.

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