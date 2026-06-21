Zagrożenie burzami w regionie. Apel o rozwagę

Po południu może się pojawić zagrożenie burzowe. Według synoptyków IMGW, prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk szacowane jest na 80 procent.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku. - Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi - mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i przypomina o konieczności zachowania szczególnej uwagi nie tylko podczas kąpieli słonecznych, ale także wodnych. Według informacji przekazanych przez policję, tylko w ciągu minionej doby utopiły się 4 osoby.- Musimy pamiętać o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach. Teraz ta temperatura jest dosyć wysoka, nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody, odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem - dodaje Błaszczyk.Na Pomorzu Zachodnim od godziny 14 obowiązywać będzie czerwony alert. Swoim zasięgiem obejmie powiat gryfiński, myśliborski, pyrzycki, choszczeński, stargardzki, drawski, wałecki, szczecinecki i sławieński.