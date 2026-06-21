80-lecie parafii polskokatolickiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Najstarszy kościół w Szczecinie obchodzi swój jublieusz. Z okazji 80-lecia polskokatolickiej parafii pw. św. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza święta.

- To tutaj zaczęło się chrześcijaństwo na tym ziemiach - mówi proboszcz ks. Tadeusz Krasiejko. - Kościół został wzniesiony w 1124 roku podczas pierwszej misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu, w której położył kamień węgielny i nadał patronów świętych apostołów Piotra i Pawła.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Przeżywamy dzisiaj tą naszą liturgię jako chwilę podziękowania, uwielbienia tego, o którym mówimy "Nasz Ojcze" - mówi zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego biskup Andrzej Gontarek. - Wszystkie nasze sprawy przedstawmy teraz temu, który jest pośród nas, bo gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, tam jestem pośród nich.W uroczystej liturgii wzięli udział nie tylko mieszkańcy Szczecina, ale również biskupi Kościoła Polskokatolickiego oraz chór Uniwersytetu Szczecińskiego, który odśpiewał słynne "Gaude Mater Polonia".