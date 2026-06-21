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Niewysmażone mięso stwarza ryzyko poważnego zatrucia

Region Natalia Chodań

Fot. Pixabay/CharlVera (domena publiczna CC0)
Fot. Pixabay/CharlVera (domena publiczna CC0)
Polacy uwielbiają grillować. Należy jednak pamiętać o odpowiedniej temperaturze na ruszcie, by mięso zostało dobrze przygotowane. Niedosmażone, to poważne zagrożenie dla zdrowia.
Czas grillowania. Uwaga na niedosmażone mięso

Czas grillowania. Uwaga na niedosmażone mięso

Dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza, mikrobiolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przestrzega przed jedzeniem mięsa wołowego niewiadomego pochodzenia.

- Mięso musi mieć certyfikat weterynaryjny, że rzeczywiście pochodzi od zdrowego zwierzęcia. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z bakteriami, które wywołują chorobę m.in. u bydła. To są tzw. szczepy enterokrwotoczne Escherichii coli - mówi lekarka.

Joanna Jursa - Kulesza dodaje, że w wyniku zakażenia bakterią może rozwinąć się także śmiertelna choroba.

- Jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób, związaną ze spożyciem np. surowego mięsa wołowego, czyli te wszystkie ulubione nasze steki. Niezwykle ciężka choroba, obarczona bardzo wysoką śmiertelnością, czyli zespół hemolityczno-mocznicowy - mówi mikrobiolog.

Kolejnym powtarzalnym błędem jest brak wcześniejszego umycia rąk i sprzętu używanego do przygotowania mięsa, co może prowadzić do wtórnych zanieczyszczeń bakteryjnych i ryzyka zatrucia pokarmowego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza, mikrobiolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przestrzega przed jedzeniem mięsa wołowego niewiadomego pochodzenia.
Joanna Jursa - Kulesza dodaje, że w wyniku zakażenia bakterią może rozwinąć się także śmiertelna choroba.

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