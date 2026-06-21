Szczecińscy politycy o kontrowersyjnych zarobkach warszawskiego lekarza

Czy lekarz w publicznym szpitalu powinien zarabiać więcej niż premier? Między innymi o tym dyskutowali goście porannej „Kawiarenki Politycznej” Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Komentowali tym samym sprawę 28-letniego lekarza i byłego działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku - pracując w warszawskich szpitalach - zarobił ponad 1 milion 600 tysięcy złotych.Zdaniem posła PSL Jarosława Rzepy, lekarze powinni być dobrze wynagradzani. Dodał także, że obecny system wymaga jednak większej przejrzystości i określenia pewnych granic.- Lekarz powinien dobrze zarabiać, ale higienicznie. Bo jeżeli lekarz ma zarabiać 10 razy tyle, co premier Rzeczypospolitej Polskiej albo prezydent, to ja mówię nie. Nie ma mojej zgody na takie standardy - powiedział Rzepa.Krzysztof Romianowski szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości nie krył w tej sprawie oburzenia. Zwrócił także uwagę na skalę obowiązków, które miał łączyć młody lekarz.- Najgorsze jest to, że ten młody człowiek zarabia te miliony w swojej zapewne ciężkiej pracy, bo ciężko połączyć tyle etatów, jeszcze bywać w mediach, w telewizji. No "człowiek orkiestra", nie wiem gdzie takiego drugiego znajdziecie. Może jeszcze tam się w kilku waszych szeregach takich ukrywa - powiedział Romianowski.Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski apelował z kolei, by nie przenosić odpowiedzialności jednego człowieka na całe środowisko medyczne.- Ja uważam, że lekarzy powinniśmy bardzo dobrze opłacać. Nie chciałbym też, żebyśmy wykorzystali tą sytuację, żeby robić nagonkę na lekarzy, bo lekarze są nam bardzo potrzebni. Do tego trzeba podejść systemowo, bez emocji - dodał Jaskulski.Sam Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, a po wybuchu afery odwołano kierownictwo Szpitala Południowego. Równolegle trwa postępowanie prokuratury, a sprawą zajęły się Najwyższa Izba Kontroli i warszawski samorząd.