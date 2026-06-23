"Którędy nad morze?": zapraszamy na debatę w Radiu Szczecin

"Którędy nad morze?" - to pytanie zadawane przez turystów prowokuje. Zapraszamy na debatę o morskim charakterze Szczecina - mieście, które od lat buduje swoją tożsamość dzięki tradycji portowego miasta. Co dziś stanowi o jego morskości? I jak ma wyglądać droga „nad morze” w przyszłości?
W rozmowie spróbujemy przełożyć historię na teraźniejszość: jak Szczecin rozwija gospodarkę morską, jaką przestrzeń tworzy dla mieszkańców i inwestorów, co dzieje się w kulturze związanej z portem i morskim charakterem miejsca oraz jak rozwija się edukacja morska - od szkoły po kompetencje przyszłości. Co dziś jest „mocnym dowodem” morskiego charakteru Szczecina.
Debata odbędzie się 25 czerwca o godz. 20:00 w Studiu S1 Radia Szczecin (Al. Wojska Polskiego 73). Zapraszamy słuchaczy i osoby, którym jest bliski morski charakter naszego miasta. Transmisja także na radiowym Facebooku oraz w serwisie YouTube.
Nasze zaproszenie przyjęli:
Debata odbędzie się 25 czerwca o godz. 20:00 w Studiu S1 Radia Szczecin (Al. Wojska Polskiego 73). Zapraszamy słuchaczy i osoby, którym jest bliski morski charakter naszego miasta. Transmisja także na radiowym Facebooku oraz w serwisie YouTube.
Nasze zaproszenie przyjęli:
- Michał Przepiera, z-ca prezydenta Szczecina ;
- Rafał Zahorski, ekspert ds. gospodarki morskiej (sektor offshore, transport śródlądowy, handel zagraniczny, biznes międzynarodowy, odnawialne źródła energii, paliwa alternatywne na bazie zielonego wodoru) ;
- Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan;
- Patryk Zbroja, prawnik - prawo morskie, gospodarka morska, żeglarz;
- Krystyna Pohl, dziennikarka specjalizująca się w tematyce;
- Tomasz Wieczorek, przewodnik turystyczny;
- Jarzy Szwoch, Centrum Żeglarskie, instruktor sportu, kapitan jachtowy;
- Wojciech Kaczor, kapitan jachtowy, instruktor, egzaminator, pedagog, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.