"Którędy nad morze?": zapraszamy na debatę w Radiu Szczecin

Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Którędy nad morze?" - to pytanie zadawane przez turystów prowokuje. Zapraszamy na debatę o morskim charakterze Szczecina - mieście, które od lat buduje swoją tożsamość dzięki tradycji portowego miasta. Co dziś stanowi o jego morskości? I jak ma wyglądać droga „nad morze” w przyszłości?