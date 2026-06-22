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Serce Świnoujścia przejdzie remont. Włodarze chcą poznać zdanie mieszkańców i turystów

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Jak ma wyglądać serce turystycznego kurortu? Samorząd Świnoujścia czeka na propozycje mieszkańców i turystów w sprawie przyszłości dzielnicy nadmorskiej.
Ruszyły oficjalne konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Urzędnicy podkreślają, że to jedna z najważniejszych przestrzeni Świnoujścia, a nowy plan określi precyzyjnie zasady, zabudowy, wygląd deptaków czy zagospodarowanie zieleni - mówi Wojciech Basałego ze Świnoujskiego Magistratu.

- Podkreślę tylko, że to jest bardzo reprezentacyjne miejsce, bo dotyczy ulic Bolesława Chrobrego, Uzdrowiskowej i Zdrojowej - wymienia Basałego.

Swoje uwagi i pomysły zgłaszać może każdy, od stałego mieszkańca po właściciela nadmorskiego biznesu.

- Najpierw chcemy zapytać mieszkańców o to, jak powinna wyglądać ta część miasta - podkreśla Basałego.

Konsultacje potrwają do 12 lipca. Uwagi trzeba składać na specjalnym formularzu, który jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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