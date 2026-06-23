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Sprzęt, który pozwoli na morską kąpiel osobom z niepełnosprawnościami

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Bałtyckie kąpiele dostępne dla każdego, bez względu na ograniczenia ruchowe.
Na świnoujskiej plaży wraz z rozpoczęciem sezonu kąpielowego pojawił się specjalistyczny wózek amfibia, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą bezpiecznie i komfortowo korzystać z uroków morza.

- Amfibia na plaży jest dostępna od lat i dzięki niej kąpiel w Bałtyku jest możliwa dla każdego - mówi Piotr Wiliński, koordynator ratowników na świnoujskim kąpielisku. - Dysponujemy jedną amfibią, która jest dostępna codziennie. W zeszłym roku kilka osób niepełnosprawnych przychodziło do nas, pomagaliśmy zmienić miejsce ze zwykłego wózka właśnie na amfibie, pomagaliśmy dotrzeć do wody.

W tym roku dojazd po utwardzeniu, nie tylko dla amfibii, ale i zwykłych wózków jest możliwy aż do samego morza. - W tym roku w Świnoujściu udało się zamontować na plaży przy zejściu nr 12 matę dla osób niepełnosprawnych - dodaje Wiliński.

Pływający wózek jest dostępny w bazie ratowników, przy wejściu od ul. Powstańców Śląskich.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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