Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje

"Nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje" - w ten sposób Prezydent Szczecina Piotr Krzystek komentuje nieprawdziwe - w jego ocenie - informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i jego pracowników.
Rozpowszechnianie tych informacji dotyczyło - jak dodaje - także budowy bazy paliwowej w szczecińskich Podjuchach. Dlatego Piotr Krzystek zapowiedział w środę działania w tej sprawie na drodze sądowej.
- W dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212. Kodeksu karnego i będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji - powiedział Krzystek.
Prezydent Szczecina zapowiedział także postępowanie w tej sprawie wobec jeszcze jednej osoby.
- Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Oktan, pana Kacpra Stukana i tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie - dodał prezydent Szczecina.
Czekamy na komentarz w tej sprawie samych zainteresowanych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212. Kodeksu karnego i będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji - powiedział Krzystek.
Prezydent Szczecina zapowiedział także postępowanie w tej sprawie wobec jeszcze jednej osoby.
- Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Oktan, pana Kacpra Stukana i tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie - dodał prezydent Szczecina.
Czekamy na komentarz w tej sprawie samych zainteresowanych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rozpowszechnianie tych informacji dotyczyło - jak dodaje - także budowy bazy paliwowej w szczecińskich Podjuchach. Dlatego Piotr Krzystek zapowiedział w środę działania w tej sprawie na drodze sądowej.
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a co z działaniami odnośnie zablokowania budowy tej bazy i likwidacji znajdujących się tam obiektów, a także z sąsiadującą obok firmą demontażu statków rzecznych???
Bo reakcje na krytyczne wystąpienia są spektakularne, ale Szczecinian bardziej interesują efekty działań odnośnie ochrony naszego zdrowia i naszego środowiska!
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