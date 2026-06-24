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Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje

Region Adam Wosik, Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
"Nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje" - w ten sposób Prezydent Szczecina Piotr Krzystek komentuje nieprawdziwe - w jego ocenie - informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i jego pracowników.
Rozpowszechnianie tych informacji dotyczyło - jak dodaje - także budowy bazy paliwowej w szczecińskich Podjuchach. Dlatego Piotr Krzystek zapowiedział w środę działania w tej sprawie na drodze sądowej.

- W dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212. Kodeksu karnego i będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji - powiedział Krzystek.

Prezydent Szczecina zapowiedział także postępowanie w tej sprawie wobec jeszcze jednej osoby.

- Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Oktan, pana Kacpra Stukana i tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie - dodał prezydent Szczecina.

Czekamy na komentarz w tej sprawie samych zainteresowanych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rozpowszechnianie tych informacji dotyczyło - jak dodaje - także budowy bazy paliwowej w szczecińskich Podjuchach. Dlatego Piotr Krzystek zapowiedział w środę działania w tej sprawie na drodze sądowej.
Prezydent Szczecina zapowiedział także postępowanie w tej sprawie wobec jeszcze jednej osoby.

Dodaj komentarz 1 komentarz

a co z działaniami odnośnie zablokowania budowy tej bazy i likwidacji znajdujących się tam obiektów, a także z sąsiadującą obok firmą demontażu statków rzecznych???
Bo reakcje na krytyczne wystąpienia są spektakularne, ale Szczecinian bardziej interesują efekty działań odnośnie ochrony naszego zdrowia i naszego środowiska!
REALNE EFEKTY, a nie pustosłowia, apele i zapewnienia

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