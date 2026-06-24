Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

"Nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje" - w ten sposób Prezydent Szczecina Piotr Krzystek komentuje nieprawdziwe - w jego ocenie - informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i jego pracowników.

Rozpowszechnianie tych informacji dotyczyło - jak dodaje - także budowy bazy paliwowej w szczecińskich Podjuchach. Dlatego Piotr Krzystek zapowiedział w środę działania w tej sprawie na drodze sądowej.



- W dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212. Kodeksu karnego i będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji - powiedział Krzystek.



Prezydent Szczecina zapowiedział także postępowanie w tej sprawie wobec jeszcze jednej osoby.



- Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Oktan, pana Kacpra Stukana i tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie - dodał prezydent Szczecina.



Czekamy na komentarz w tej sprawie samych zainteresowanych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski