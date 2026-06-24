Świnoujskie pomniki doczekają się odświeżenia

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujskie pomniki upamiętniające dawne potęgi gospodarcze miasta zostaną odświeżone. Pomnik Odry oraz pomnika Stoczni czeka kompleksowe wyczyszczenie i odmalowanie.

Oryginalny logotyp Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” dla mieszkańców ma szczególne znaczenia - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



- Nie było mieszkańca, który nie byłby związany z Odrą. Kilkanaście lat temu, przy likwidacji tego przedsiębiorstwa zdecydowano, że taki metalowy element, czyli logotyp Odry zostanie przeniesiony w okolice przeprawy promowej Warszów po stronie wyspy Uznam - informuje Basałygo.



"Odra" dawała zatrudnienie około 6 tysiącom mieszkańców, odgrywając kluczową rolę w rozwoju gospodarczym całego regionu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas