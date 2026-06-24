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Świnoujskie pomniki doczekają się odświeżenia

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujskie pomniki upamiętniające dawne potęgi gospodarcze miasta zostaną odświeżone. Pomnik Odry oraz pomnika Stoczni czeka kompleksowe wyczyszczenie i odmalowanie.
Oryginalny logotyp Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” dla mieszkańców ma szczególne znaczenia - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- Nie było mieszkańca, który nie byłby związany z Odrą. Kilkanaście lat temu, przy likwidacji tego przedsiębiorstwa zdecydowano, że taki metalowy element, czyli logotyp Odry zostanie przeniesiony w okolice przeprawy promowej Warszów po stronie wyspy Uznam - informuje Basałygo.

"Odra" dawała zatrudnienie około 6 tysiącom mieszkańców, odgrywając kluczową rolę w rozwoju gospodarczym całego regionu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Oryginalny logotyp Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” dla mieszkańców ma szczególne znaczenia - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

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