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Pożar na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Strażacy dogaszają budynek na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Akcja jest prowadzona na zewnątrz przez ryzyko zawalenia magazynu - mówi mł. bryg. Tomasz Dworecki, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

- Wymiary 20x20 i wysoki koło 4 metrów. W budynku tym składowane są trociny. Na miejscu mamy 6 zastępy i trwa dogaszanie - informuje Dworecki.

Pożar nie zagraża sąsiednim obiektom.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Wymiary 20x20 i wysoki koło 4 metrów. W budynku tym składowane są trociny. Na miejscu mamy 6 zastępy i trwa dogaszanie - informuje Tapper.

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