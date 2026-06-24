Pożar na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Strażacy dogaszają budynek na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Akcja jest prowadzona na zewnątrz przez ryzyko zawalenia magazynu - mówi mł. bryg. Tomasz Dworecki, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.



- Wymiary 20x20 i wysoki koło 4 metrów. W budynku tym składowane są trociny. Na miejscu mamy 6 zastępy i trwa dogaszanie - informuje Dworecki.



Pożar nie zagraża sąsiednim obiektom.



Autorka edycji: Joanna Chajdas