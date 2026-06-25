Nowa baza laboratoryjna Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie ma zmodernizowaną bazę laboratoryjną.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Inwestycja objęła laboratoria: Paliw i Związków Ropopochodnych, Towaroznawstwa oraz Ochrony Środowiska. Pojawiło się nowe wyposażenie, które pozwala na wykonywanie specjalistycznych analiz jakości paliw i produktów petrochemicznych czy badanie ich właściwości fizykochemicznych.Zmodernizowana baza otwiera także nowe możliwości współpracy z przemysłem i biznesem. Remont był możliwy dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa.