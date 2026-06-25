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Nowa baza laboratoryjna Politechniki Morskiej w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie ma zmodernizowaną bazę laboratoryjną.
Inwestycja objęła laboratoria: Paliw i Związków Ropopochodnych, Towaroznawstwa oraz Ochrony Środowiska. Pojawiło się nowe wyposażenie, które pozwala na wykonywanie specjalistycznych analiz jakości paliw i produktów petrochemicznych czy badanie ich właściwości fizykochemicznych.

Zmodernizowana baza otwiera także nowe możliwości współpracy z przemysłem i biznesem. Remont był możliwy dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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