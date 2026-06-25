Mija 50 lat od robotniczych protestów, które na trwałe zmieniły historię Polski

Mija 50 lat od Czerwca '76 roku czyli robotniczych protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku, które na trwałe zmieniły historię Polski. Uczestnicy tamtych wydarzeń wspominali je w audycji „Radio Szczecin na Wieczór”.
Decyzja o wyjściu na ulice była reakcją na coraz trudniejsze warunki życia, ale iskrą zapalną było ogłoszenie drastycznych podwyżek cen – wspomina uczestniczka radomskich protestów Mirosława Hetman.
- Ludzie się po prostu zbuntowali. Jak mamy żyć? Kiedyś było po pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci. Wyżywić tą rodzinę było bardzo ciężko, a po podwyżkach jeszcze byłoby gorzej. W nas coś pękło i powiedzieliśmy dość tego. Musimy wyjść i powiedzieć w końcu nie - powiedziała Hetman.
Zdaniem historyków znaczenie Czerwca ‘76 wykracza daleko poza same protesty. Dr Artur Kubaj ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że prócz pomocy materialnej ważna była również pomoc prawna.
- W wyniku tego oczywiście powstaje Komitet Obrony Robotników, później KSS-KOR. To są początki takich polskich działań opozycyjnych. Mamy później ROBCIO, KPN, Kazimierz Chwitań zakłada pierwszy WZZ. Istotą jest walka o wolne związki zawodowe - dodał Kubaj
50. rocznicę Czerwca '76 upamiętnią w czwartek oficjalne uroczystości w Radomiu. W programie znalazły się między innymi uroczystości patriotyczne, msza święta oraz wkopanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Udział w tych wydarzeniach weźmie prezydent Karol Nawrocki.
- Ludzie się po prostu zbuntowali. Jak mamy żyć? Kiedyś było po pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci. Wyżywić tą rodzinę było bardzo ciężko, a po podwyżkach jeszcze byłoby gorzej. W nas coś pękło i powiedzieliśmy dość tego. Musimy wyjść i powiedzieć w końcu nie - powiedziała Hetman.
Zdaniem historyków znaczenie Czerwca ‘76 wykracza daleko poza same protesty. Dr Artur Kubaj ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że prócz pomocy materialnej ważna była również pomoc prawna.
- W wyniku tego oczywiście powstaje Komitet Obrony Robotników, później KSS-KOR. To są początki takich polskich działań opozycyjnych. Mamy później ROBCIO, KPN, Kazimierz Chwitań zakłada pierwszy WZZ. Istotą jest walka o wolne związki zawodowe - dodał Kubaj
50. rocznicę Czerwca '76 upamiętnią w czwartek oficjalne uroczystości w Radomiu. W programie znalazły się między innymi uroczystości patriotyczne, msza święta oraz wkopanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Udział w tych wydarzeniach weźmie prezydent Karol Nawrocki.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Decyzja o wyjściu na ulice była reakcją na coraz trudniejsze warunki życia, ale iskrą zapalną było ogłoszenie drastycznych podwyżek cen – wspomina uczestniczka radomskich protestów Mirosława Hetman.