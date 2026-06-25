Mija 50 lat od robotniczych protestów, które na trwałe zmieniły historię Polski

Mija 50 lat od Czerwca '76 roku czyli robotniczych protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku, które na trwałe zmieniły historię Polski. Uczestnicy tamtych wydarzeń wspominali je w audycji „Radio Szczecin na Wieczór”.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Decyzja o wyjściu na ulice była reakcją na coraz trudniejsze warunki życia, ale iskrą zapalną było ogłoszenie drastycznych podwyżek cen – wspomina uczestniczka radomskich protestów Mirosława Hetman.- Ludzie się po prostu zbuntowali. Jak mamy żyć? Kiedyś było po pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci. Wyżywić tą rodzinę było bardzo ciężko, a po podwyżkach jeszcze byłoby gorzej. W nas coś pękło i powiedzieliśmy dość tego. Musimy wyjść i powiedzieć w końcu nie - powiedziała Hetman.Zdaniem historyków znaczenie Czerwca ‘76 wykracza daleko poza same protesty. Dr Artur Kubaj ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że prócz pomocy materialnej ważna była również pomoc prawna.- W wyniku tego oczywiście powstaje Komitet Obrony Robotników, później KSS-KOR. To są początki takich polskich działań opozycyjnych. Mamy później ROBCIO, KPN, Kazimierz Chwitań zakłada pierwszy WZZ. Istotą jest walka o wolne związki zawodowe - dodał Kubaj50. rocznicę Czerwca '76 upamiętnią w czwartek oficjalne uroczystości w Radomiu. W programie znalazły się między innymi uroczystości patriotyczne, msza święta oraz wkopanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Udział w tych wydarzeniach weźmie prezydent Karol Nawrocki.