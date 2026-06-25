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Zachodniopomorskie służby przypominają o bezpieczeństwie podczas upałów

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przed nami mordercza fala upałów, która postawiła służby w regionie w stan najwyższej gotowości.
Rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht alarmuje, że temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, a ekstremalne temperatury i wysuszone ściółki leśne drastycznie zwiększają ryzyko pożarów.

- Od początku roku mamy ponad 200 pożarów lasów, także to dość spora ilość w porównaniu z poprzednimi latami. Jesteśmy gotowi w każdym momencie do reagowania - mówi rzecznik.

Gdy zobaczymy pożar, przede wszystkim zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, a dopiero potem działajmy.

- Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy się z takiego miejsca ewakuowali i oczywiście numer alarmowy 112. Tam powinniśmy w pierwszej kolejności zadzwonić, wskazać miejsce, gdzie ten pożar się dzieje i czy ewentualnie są osoby poszkodowane - dodaje asp. Dariusz Schacht.

Policja przypomina o bezwzględnym zakazie pozostawiania bliskich oraz zwierząt w zamkniętych pojazdach, a także ostrzega kierowców przed spadkiem koncentracji.

St. sierż Agnieszka Kowalska-Truty z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie apeluje, by dobrze zaplanować podróż.

- Nawadniajmy się, jedźmy tylko i wyłącznie wypoczęci, w dobrym stanie psychofizycznym. Pamiętajmy o naszych współpasażerach i o tym, żeby zabezpieczyć się i żeby mieć nawodnienie ze sobą. Tak naprawdę nigdy nie wiemy jaka sytuacja będzie przed nami na drodze - mówi st. sierż Kowalska-Truty.

Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w rozgrzanym aucie. Policjanci przypominają, że gdy zobaczymy takie zdarzenie, powinniśmy ocenić sytuację i wezwać służby. Dodają, że w sytuacji zagrożenia możemy wybić szybę w pojeździe.

- Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia - mówi Kowalska-Truty.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje do soboty.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht alarmuje, że temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, a ekstremalne temperatury i wysuszone ściółki leśne drastycznie zwiększają ryzyko pożarów.
Gdy zobaczymy pożar, przede wszystkim zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, a dopiero potem działajmy,
Policja przypomina o bezwzględnym zakazie pozostawiania bliskich oraz zwierząt w zamkniętych pojazdach, a także ostrzega kierowców przed spadkiem koncentracji.
Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w rozgrzanym aucie. Policjanci przypominają, że gdy zobaczymy takie zdarzenie, powinniśmy ocenić sytuację i wezwać służby. Dodają, że w sytuacji zagrożenia możemy wybić szybę w pojeździe.

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