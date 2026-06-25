Fuzje placówek medycznych w regionie

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Koszalińskie szpitale będą działać razem. Podobnie Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w regionie. Tak zdecydowali radni sejmiku.

Najważniejsze korzyści, jakie przynieść ma konsolidacja placówek medycznych to większa stabilizacja finansowa i łatwiejszy dostęp do świadczeń.



Jak powiedział obecny na posiedzeniu marszałek Olgierd Geblewicz sam proces nie będzie odczuwalny dla pacjentów. Dodał, że dziś tylko silnym ośrodkom łatwiej jest konkurować na rynku usług medycznych, dlatego zarówno koszaliński WOMP jak i szpital chorób płuc potrzebują wzmocnienia pozycji.



W sumie w wyniku działań konsolidacyjnych dojdzie do połączenia czterech jednostek podległych samorządowi województwa. W pierwszym przypadku jednostek koszalińskich tj.: Szpitala Wojewódzkiego ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, a w drugim Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Koszalinie i w Szczecinie.



W pierwszym przypadku rolę placówki przejmującej pełnić będzie Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Połączony podmiot zatrudniać będzie prawie 1800 osób, posiadać ma 21 oddziałów szpitalnych, 599 łóżek oraz 66 poradni.

Konsolidacja będzie mieć charakter organizacyjny, prawny i finansowy, z zachowaniem dostępności świadczeń w obu lokalizacjach. Konsolidacja zapewni m.in. bardziej kompleksową opiekę nad pacjentem, a szczególnie nad osobami z chorobami współistniejącymi, lepsze wykorzystanie potencjału specjalistycznej pulmonologii w ramach jednej jednostki, wzmocnienie kadr, a także większą stabilność finansową.



W drugim przypadku koszaliński WOMP wejdzie w struktury Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. Po połączeniu w jeden Ośrodek, funkcjonować będzie w nim 55 poradni (Szczecin, Stargard, Koszalin). Zatrudniać będzie około 400 osób. Proces ten ułatwi realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Pozwoli również na optymalne rozmieszczenie kadry medycznej i zapewni stabilizację finansową placówki w części koszalińskiej.



Fuzje placówek medycznych poprzedziły szerokie konsultacje. Prowadzono je w ostatnich kilkunastu tygodniach ze związkami zawodowymi, organizacjami pracowniczymi, radami społecznymi jednostek, izbami pielęgniarek i położnych oraz izbami lekarskimi, W proces ten włączeni zostali także: Wojewoda Zachodniopomorski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, dyrekcja Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, rektorzy PUM i PANS oraz wojewódzcy konsultanci medyczni.



Szacuje się, że skonsolidowane jednostki powinny zacząć działać w nowej formule od stycznia 2027 roku.