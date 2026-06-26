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Szczecin stanie się jednym z najgorętszych punktów na mapie Polski [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecin szykuje się na uderzenie ekstremalnej fali upałów, a synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach miasto stanie się jednym z najgorętszych punktów na mapie Polski.
Władze uruchamiają specjalne procedury, kurtyny wodne już działają, a mieszkańcy przygotowują zapas wody i kremów z filtrem.

- Bardzo ciepło, ale korzystam, bo zima nam trochę dała do pieca, więc korzystam z tego, że jest słońce. Warto mieć jakiś krem z filtrem albo się nawadniać. - Najlepiej to pić zimną wodę. Lody, ochładzać się, nie wychodzić z domu, jak nie ma takiej potrzeby. - Woda, kapelusik, którego nie mam. - No cóż, no cień. - Najlepiej siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale jeśli chodzi się na zewnątrz, no to nosić jakieś krótkie koszulki, tak jak ja mam na sobie. No i pić dużo wody. - Filtr słoneczny jak najbardziej. - Dużo piję.

Justyna Kowalczyk, pielęgniarka szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie mówi, że gdy żar leje się z nieba, lepiej przestrzegać kilku podstawowych zasad.

- Jeśli nie ma konieczności, to lepiej pozostać w domku, ewentualnie w jakichś zacienionych miejscach. Zwrócić uwagę na to, że przy takich upałach należałoby zwiększyć spożycie wody, chociaż jakichkolwiek tak naprawdę napojów, żeby pacjenci nam się nie odwadniali. Używać kremów z filtrem - dodaje pielęgniarka SOR-u.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje do soboty.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Justyna Kowalczyk, pielęgniarka szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie mówi, że gdy żar leje się z nieba, lepiej przestrzegać kilku podstawowych zasad.

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