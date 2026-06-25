Klimatyzacja na upały. Potrzebne pozwolenie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przy upałach mieszkańcy korzystają z wiatraków lub klimatyzacji. Żeby jednak zamontować na elewacji budynku taki sprzęt, trzeba spełnić szereg wymogów.

Przede wszystkim nie każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł zamontować w swoim mieszkaniu klimatyzację. We wspólnocie mieszkaniowej potrzebna będzie uchwała wyrażająca zgodę. - Choć w przypadku TBS-ów sprawy rozpatrywane są indywidualnie, to często jest to niemożliwe - mówi rzecznik prasowy Sylwia Cyza-Słomska. - Z uwagi na trwające gwarancje, ingerencja w elewację nie jest wtedy możliwa lub też ze względu na estetykę zaprojektowanego osiedla.



- Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe główny nacisk kładą na to, by urządzenie nie przeszkadzało mieszkańcom i nie stanowiło zagrożenia dla budynku - dodaje Mariusz Słowakiewicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb. - Można zrobić mały błąd, który będzie dość kosztowny później w naprawie. Czytaj przeciążenie instalacji elektrycznej.



Jeśli nie otrzymamy zgody na montaż klimatyzacji, możemy skorzystać z klimatyzatorów wewnętrznych.



Mieszkańcy TBSów powinni zwrócić się z wnioskiem do instytucji, która indywidualnie oceni możliwość montażu klimatyzacji. Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe biorą pod uwagę informację między innymi o miejscu montażu klimtyzatora i sposobie odprowadzania skroplin. Klimatyzator musi dodatkowo spełniać dopuszczalne normy hałasu i musi być zasilany z tablicy mieszkaniowej z oddzielnego obwodu elektrycznego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski