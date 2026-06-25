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Klimatyzacja na upały. Potrzebne pozwolenie

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przy upałach mieszkańcy korzystają z wiatraków lub klimatyzacji. Żeby jednak zamontować na elewacji budynku taki sprzęt, trzeba spełnić szereg wymogów.
Przede wszystkim nie każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł zamontować w swoim mieszkaniu klimatyzację. We wspólnocie mieszkaniowej potrzebna będzie uchwała wyrażająca zgodę. - Choć w przypadku TBS-ów sprawy rozpatrywane są indywidualnie, to często jest to niemożliwe - mówi rzecznik prasowy Sylwia Cyza-Słomska. - Z uwagi na trwające gwarancje, ingerencja w elewację nie jest wtedy możliwa lub też ze względu na estetykę zaprojektowanego osiedla.

- Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe główny nacisk kładą na to, by urządzenie nie przeszkadzało mieszkańcom i nie stanowiło zagrożenia dla budynku - dodaje Mariusz Słowakiewicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb. - Można zrobić mały błąd, który będzie dość kosztowny później w naprawie. Czytaj przeciążenie instalacji elektrycznej.

Jeśli nie otrzymamy zgody na montaż klimatyzacji, możemy skorzystać z klimatyzatorów wewnętrznych.

Mieszkańcy TBSów powinni zwrócić się z wnioskiem do instytucji, która indywidualnie oceni możliwość montażu klimatyzacji. Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe biorą pod uwagę informację między innymi o miejscu montażu klimtyzatora i sposobie odprowadzania skroplin. Klimatyzator musi dodatkowo spełniać dopuszczalne normy hałasu i musi być zasilany z tablicy mieszkaniowej z oddzielnego obwodu elektrycznego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

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