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"Zastaliśmy gminę, która wymagała ogromu pracy"

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Radni udzielili wotum zaufania Magdalenie Zagrodzkiej, wójt gminy Dobra. Udzielili też absolutorium z wykonania budżetu.
Według niej ostatnie dwa lata nie należały do łatwych, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie i zarządzanie.

- Bo zastaliśmy gminę, która wymagała ogromu pracy i wkładu osobowego, i zaangażowania finansowego. Staramy się, w mojej ocenie gmina naprawdę idzie w dobrym kierunku. Przyjęliśmy nasz rozwój, to co chcemy w tej gminie zrobić i się nie poddajemy, i idziemy dalej, absolutnie - powiedziała Zagrodzka.

Zdaniem koalicjantów, gmina jest na dobrym kursie. Świadczą o tym liczne inwestycje między innymi w okolicy Bezrzecza - podkreśla radny Piotr Ryczek.

- Tam jest budowana w tej chwili cała infrastruktura sieciowa, zarówno w zakresie infrastruktury deszczowej, kanalizacji, tej stricte wodociągowej. Takiej inwestycji ja nie przypominam sobie, żeby o takiej skali był prowadzony proces inwestycyjny w obszarze infrastruktury drogowej - dodał Ryczek.

Słów krytyki nie szczędzili przedstawiciele opozycji - mówi radna Monika Dudzińska-Kowalska.

- Uważam, że nie zostało tak naprawdę zrobione nic. To, co się dzieje, to jest zasługa tylko i wyłącznie mieszkańców, i tego, że budżet mamy olbrzymi. Kwota około 80 milionów inwestycyjna naprawdę daje duże pole do popisu - podkreślała Dudzińska-Kowalska.

Sesja trwała kilka godzin. Momentami miała bardzo burzliwy przebieg.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Według niej ostatnie dwa lata nie należały do łatwych zwłaszcza, jeśli chodzi o planowanie i zarządzanie.
Zdaniem koalicjantów, gmina jest na dobrym kursie. Świadczą o tym liczne inwestycje między innymi w okolicy Bezrzecza - podkreśla radny Piotr Ryczek.
Słów krytyki nie szczędzili przedstawiciele opozycji - mówi radna Monika Dudzińska-Kowalska.

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