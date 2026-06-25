W Świnoujściu trwa najważniejsze posiedzenie samorządowców w roku

Podczas trwającej sesji absolutoryjnej, radni debatują nad realizacją ubiegłorocznego budżetu i udzieleniem wotum zaufania prezydent Joannie Agatowskiej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W porządku obrad znalazło się podsumowanie wykonania finansów miasta oraz rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy. W dyskusji pojawia się wiele pytań i rozstrzygają wątpliwości, mówi radna PiS Aleksandra Namyślak.- Nasze uwagi dotyczą inwestycji. W dochodach i wydatkach są różnice. Generalnie uważamy, że stan finansów jest stabilny. Poprzemy budżet, udzielimy absolutorium - powiedziała Namyślak.Miniony rok, pozytywnie ocenia także były wiceprezydent, obecny radny Paweł Sujka.- Wydaje się, że wszystkie te cele, które były założone, w jakimś stopniu zostały zrealizowane. Być może nie każdy z tych celi. Ja na pewno będę głosował za udzielenie absolutorium - podkreślał Sujka.Radni podejmą uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium po dyskusji. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.