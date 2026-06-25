Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W Świnoujściu trwa najważniejsze posiedzenie samorządowców w roku

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Podczas trwającej sesji absolutoryjnej, radni debatują nad realizacją ubiegłorocznego budżetu i udzieleniem wotum zaufania prezydent Joannie Agatowskiej.
W porządku obrad znalazło się podsumowanie wykonania finansów miasta oraz rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy. W dyskusji pojawia się wiele pytań i rozstrzygają wątpliwości, mówi radna PiS Aleksandra Namyślak.

- Nasze uwagi dotyczą inwestycji. W dochodach i wydatkach są różnice. Generalnie uważamy, że stan finansów jest stabilny. Poprzemy budżet, udzielimy absolutorium - powiedziała Namyślak.

Miniony rok, pozytywnie ocenia także były wiceprezydent, obecny radny Paweł Sujka.

- Wydaje się, że wszystkie te cele, które były założone, w jakimś stopniu zostały zrealizowane. Być może nie każdy z tych celi. Ja na pewno będę głosował za udzielenie absolutorium - podkreślał Sujka.

Radni podejmą uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium po dyskusji. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7846 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5730 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4122 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3457 razy)
  5. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od wczoraj oglądane 3202 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Paweł Toporek
Odkryli Szczecin, którego nie ma w podręcznikach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.06.2026

Najnowsze podcasty