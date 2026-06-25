Rusza konkurs „Zachodniopomorski EkoLider”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie „Zachodniopomorski EkoLider”.
Konkurs skierowany jest do osób, organizacji i samorządów, które zmieniają region na bardziej przyjazny środowisku. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach: EkoSamorząd, EkoNGO oraz EkoOsobowość.
Oceniane będą między innymi innowacyjność, trwałość efektów oraz wpływ projektów na mieszkańców i środowisko.
Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Oceniane będą między innymi innowacyjność, trwałość efektów oraz wpływ projektów na mieszkańców i środowisko.
Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Edycja tekstu: Michał Tesarski