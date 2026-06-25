Joanna Agatowska otrzymała wotum zaufania

Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska z wotum zaufania za ubiegły rok. Tak zdecydowali miejscy radni.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Głosowanie poprzedziła niemal dziesięciogodzinna debata nad raportem o stanie gminy.Radni dyskutowali między innymi o realizacji budżetu, a także o wyzwaniach stojących przed samorządem. Prezydent Świnoujścia z podsumowania roku jest zadowolona.- Zanotowaliśmy wysoką nadwyżkę budżetową 55 mln zł. Udało się spłacić 90 mln zł z długu miasta. Oczywiście widzimy potrzebę zwiększenia zaangażowania w niektórych obszarach. Mamy tego świadomość i będziemy to wdrażali, żeby być jeszcze lepszymi w kolejnym roku - powiedziała Agatowska.Za udzieleniem Joannie Agatowskiej wotum zaufania głosowało 14 radnych. Jedna osoba była przeciw, a pięciu radnych wstrzymało się od głosu.