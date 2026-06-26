W Policach pojawią się pierwsze autobusy elektryczne

Przetarg na dostawę elektrycznych autobusów dla Polic - czterech przegubowych i jednego solowego pojazdu - wygrała firma Solaris.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Swoją ofertę wyceniła na prawie 21 milionów złotych. Nowe pojazdy mają być niskopodłogowe i klimatyzowane, a ich dostawa ma nastąpić do listopada przyszłego roku.Ich zakup, podobnie jak budowa ładowarek w zajezdni SPPK i przebudowa trafostacji, ma dofinansowanie z Unii Europejskiej.