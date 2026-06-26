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W Policach pojawią się pierwsze autobusy elektryczne

Region Antoni Stefański

Hybrydowy autobus marki Solaris. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Hybrydowy autobus marki Solaris. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Przetarg na dostawę elektrycznych autobusów dla Polic - czterech przegubowych i jednego solowego pojazdu - wygrała firma Solaris.
Swoją ofertę wyceniła na prawie 21 milionów złotych. Nowe pojazdy mają być niskopodłogowe i klimatyzowane, a ich dostawa ma nastąpić do listopada przyszłego roku.

Ich zakup, podobnie jak budowa ładowarek w zajezdni SPPK i przebudowa trafostacji, ma dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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