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Zagrożenie pożarowe w lasach. Służby i urzędnicy apelują o rozsądek

Region Katarzyna Filipowiak

Mat. szczecin.eu
Mat. szczecin.eu
Urząd Miasta Szczecin apeluje do mieszkańców o powstrzymanie się od rozpalania ognisk w lasach.
Zagrożenie pożarowe w szczecińskich lasach jest bardzo wysokie. To skutek utrzymujących się wysokich temperatur i pogłębiającej się suszy hydrologicznej.

Na terenie Lasów Miejskich ogień można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, jednak służby apelują, aby w ogóle nie używać otwartego ognia w obecnej sytuacji - dotyczy to też palenia papierosów.

Jedna iskra może spowodować pożar, który obejmie duże obszary lasu. Obszary leśne są w tym momencie intensywniej patrolowane przez Policję, Straż Miejską oraz służby leśne. Za nielegalne rozpalanie ognisk i grilli można otrzymać mandat do wysokości 5 tysięcy złotych. Jeśli ogień wymknie się spod kontroli i spowoduje pożar sprawca może ponieść odpowiedzialność karną.

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