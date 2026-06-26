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Rusza sezon na nadmorskich kąpieliskach

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od lipca wszystkie nadmorskie kąpieliska będą strzeżone przez ratowników WOPR. Część plaż już jest obsadzona, a kolejne będą ruszać od soboty. Na tych kąpieliskach, które rozpoczęły już sezon, woda jest przydatna do kąpieli.
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Zachodniopomorskie WOPR zapewnia, że od lipca do końca sierpnia we wszystkich nadmorskich miejscowościach będzie pełna obsada ratowników. Część kąpielisk już jest zabezpieczona. Ratowników spotkać można m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Kołobrzegu czy Międzyzdrojach.

– Tam ratownicy już są, już stacjonują. Prowadzone są patrole, jest bezpiecznie i ratowników można spotkać na plaży. Z uwagi na to, że uczniowie odebrali dzisiaj swoje świadectwa i dopiero zamierzają ruszyć z rodzinami na wakacje, to dopiero od jutra część kolejnych kąpielisk będzie się otwierała. Taki stuprocentowy skład będzie od 1 lipca – powiedział Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego WOPR.

Jak przekazał, w zeszłym roku od 15 czerwca do 15 września w Zachodniopomorskiem utonęło 14 osób.

– Te czternaście osób to sami mężczyźni, w tym dwójka chłopców. Żadna kobieta nie straciła życia, żadna dziewczyna, to też mówi o rozsądku i świadomym podejściu do ryzyka. Kobiety jakoś radzą sobie z tym lepiej – powiedział Kurylczyk.

Prezes zachodniopomorskiego WOPR zaapelował też o zachowanie ostrożności nad wodą i przypomniał podstawowe zasady dbania o własne bezpieczeństwo na nadmorskich kąpieliskach.

– Nie wchodźcie do wody, gdy są duże fale, gdy jesteście pod wpływem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Nawet dwa piwa to zawsze jest alkohol, on może zmienić postrzeganie i kondycję. Nie wchodźcie do wody po zachodzie słońca, nie kąpcie się w miejscach do tego niewskazanych, czyli w pobliżu ostróg. A jeśli naprawdę chcecie zrobić trening pływacki, to uzbrójcie się w bojki pływackie. One pomogą i utrzymają Was na powierzchni wody, gdy np. złapie Was skurcz. Dzięki temu kąpiel czy trening zakończy się bezpiecznie – dodał.

Z danych opublikowanych w piątek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że woda na wszystkich czynnych nadmorskich kąpieliskach jest przydatna do kąpieli. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli występuje tylko na jeziorze Żerdno (powiat drawski). Tam woda jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne.

W tym roku zgłoszonych jest 148 kąpielisk, to o 4 więcej niż w tamtym roku. Standardowo większość stanowią kąpieliska morskie.

Zgodnie z przepisami woda na kąpieliskach badana jest przed sezonem i w jego trakcie. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej pobierają wodę na maksymalnie 10 dni przed rozpoczęciem sezonu, a organizator w jego trakcie przynajmniej dwa razy, jeśli sezon trwa 8 tygodni. Przerwa między badaniami powinna wynosić miesiąc. Woda badana jest dodatkowo każdorazowo, gdy wystąpi zanieczyszczenie.

Kontrole infrastruktury kąpielisk odbywają się, gdy już zacznie się sezon na danym kąpielisku.

Edycja tekstu: Michał Król

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