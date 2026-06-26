Kolejna historyczna wiata w Szczecinie odzyska swój dawny blask

Zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski poinformował w mediach społecznościowych, że ogłoszono przetarg na remont historycznej wiaty przy ulicy Polickiej na Stołczynie.

Edycja tekstu: Michał Król

Równolegle spółka HD Dawid Gajdecki rozpoczęła przygotowania do odnowienia bliźniaczej wiaty na przystanku "Grabowa" przy ulicy Batalionów Chłopskich. Nie tylko odzyska ona swój pierwotny, beżowy kolor, ale również zostanie wyposażona w oświetlenie LED i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Wiata na skraju Parku Leśnego "Zdroje" ma zostać wyremontowana w 100 dni.