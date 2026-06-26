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Nawadnianie i schładzanie się - to podstawy bezpiecznego plażowania [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plaża w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Stanisław Malepszak, szef kołobrzeskich ratowników. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Stanisław Malepszak, szef kołobrzeskich ratowników. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Upalny początek wakacji, bo słoneczna aura zachęca do spędzania czasu na plaży. Czy wypoczywający nad morzem wiedzą, jak bezpiecznie plażować w upały?
Rusza sezon na nadmorskich kąpieliskach

Rusza sezon na nadmorskich kąpieliskach

Kołobrzeska plaża powoli zapełnia się turystami, a wypoczywający nad Bałtykiem mówią, że zamierzają w ten weekend korzystać z pogody, lecz nie zapominając o zdrowym rozsądku.

- Nawadniamy się, półtoralitrowa butelka z wodą na plaży musi być. Krem z filtrem. - Szukamy miejsca, jest trochę wiatru, jak tutaj przy porcie. - Nakrycie głowy, okulary - mówią turyści.

Stanisław Malepszak, szef kołobrzeskich ratowników apeluje z kolei o ostrożność przy chłodzeniu się w morzu.

- Wchodzimy stopniowo i schładzamy się. Ponieważ jak jesteśmy na słońcu, jesteśmy mocno nagrzani, woda ma około 17 stopni i wchodząc do niej możemy doznać szoku termicznego - mówi Malepszak.

Najwyższe temperatury nad morzem spodziewane są w sobotę i niedzielę. Termometry mają pokazywać powyżej 30 stopni Celsjusza.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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