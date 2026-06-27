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Wypadki i utrudnienia na zachodniopomorskich drogach

Region Rafael Żełobowski, Elżbieta Bielecka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Osobówka wypadła z drogi. Jedna osoba została poszkodowana.
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 152 między Stargardem a Reskiem na wysokości skrzyżowania na Sosnowo w powiecie łobeskim. W miejscu zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu.

Zaczęły się też utrudnienia na S3 i A6 w stronę morza. Przy węźle Klucz jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów. Zablokowany jest prawy pas.

Wolniej pojedziemy też w okolicy węzła Kijewo na A6.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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