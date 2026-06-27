Wypadki i utrudnienia na zachodniopomorskich drogach

Osobówka wypadła z drogi. Jedna osoba została poszkodowana.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 152 między Stargardem a Reskiem na wysokości skrzyżowania na Sosnowo w powiecie łobeskim. W miejscu zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu.Zaczęły się też utrudnienia na S3 i A6 w stronę morza. Przy węźle Klucz jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów. Zablokowany jest prawy pas.Wolniej pojedziemy też w okolicy węzła Kijewo na A6.