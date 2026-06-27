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Biegowe Bulwarove powróciło do Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na trasie pojawili się i duzi, i mali sportowcy.
Ci drudzy mimo gorącej aury z uśmiechem na twarzy pokonali trasy o długości od 100 do 600 m. Miasteczko biegowe zlokalizowano na szczecińskiej Łasztowni.

- Bardzo gorący dzisiaj przede wszystkim bieg. Bieg, w którym postawiliśmy na rekreację. Dystanse od 100 do 600 metrów dla dzieci - podkreśla Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.

- Temperatura nas trochę zszokowała, ale myślę, że damy radę. Syn zaczął biegać jak miał dwa latka, a teraz niedługo będzie miał cztery - mówi mama jednego z uczestników

Który to już bieg? - pyta dziennikarka.

- O, już chyba nie zliczę. Drugi - odpowiadali uczestnicy.

Poważna zawodniczka! - dopowiada dziennikarka.

- Biegam na różnych zawodach, na jakichś ćwiczeniach i tak. Takie jakieś slalomy, jakieś ścieżki czy coś - odpowiada uczestniczka.

A co jest najfajniejsze w bieganiu? - pyta reporterka.

- Być pierwszym - mówi uczestnik.

A myślisz, że będziesz dzisiaj pierwszy na mecie? - dopytuje dziennikarka.

- Nie wiem. Lubię biegać, super będzie - dodaje inny uczestnik.

W Biegu Małych Żeglarzy mogły wziąć udział dzieci, które ukończyły 2 lata.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

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