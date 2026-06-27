Biegowe Bulwarove powróciło do Szczecina [ZDJĘCIA]

Na trasie pojawili się i duzi, i mali sportowcy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Ci drudzy mimo gorącej aury z uśmiechem na twarzy pokonali trasy o długości od 100 do 600 m. Miasteczko biegowe zlokalizowano na szczecińskiej Łasztowni.- Bardzo gorący dzisiaj przede wszystkim bieg. Bieg, w którym postawiliśmy na rekreację. Dystanse od 100 do 600 metrów dla dzieci - podkreśla Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.- Temperatura nas trochę zszokowała, ale myślę, że damy radę. Syn zaczął biegać jak miał dwa latka, a teraz niedługo będzie miał cztery - mówi mama jednego z uczestnikówKtóry to już bieg? - pyta dziennikarka.- O, już chyba nie zliczę. Drugi - odpowiadali uczestnicy.Poważna zawodniczka! - dopowiada dziennikarka.- Biegam na różnych zawodach, na jakichś ćwiczeniach i tak. Takie jakieś slalomy, jakieś ścieżki czy coś - odpowiada uczestniczka.A co jest najfajniejsze w bieganiu? - pyta reporterka.- Być pierwszym - mówi uczestnik.A myślisz, że będziesz dzisiaj pierwszy na mecie? - dopytuje dziennikarka.- Nie wiem. Lubię biegać, super będzie - dodaje inny uczestnik.W Biegu Małych Żeglarzy mogły wziąć udział dzieci, które ukończyły 2 lata.