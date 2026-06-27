Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wystartował wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie „Lato na tarasach”.
Piątkowe wieczory wypełnią koncerty, w wybrane soboty będzie można poćwiczyć „jogę w chmurach”, a niedzielą zawładną szczecińscy artyści. Nasza reporterka Anna Klimczyk przyglądała się przedpołudniowym ćwiczeniom na tle jednej z najpiękniejszych panoram Szczecina.
- Dzisiaj wystartowało "Lato na tarasach", czyli wakacyjny program zamku. Właśnie trwa pierwsza joga w chmurach, czyli zajęcia z jogi na Tarasie Książęcym na dachu Skrzydła Północnego - mówiła Monika Adamowska, rzeczniczka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
- Bardzo fajne zajęcia, tylko temperatura daje w siebie znaki - mówiła uczestniczka.
Ulubiona pozycja, jeśli chodzi o jogę, to? - pytała dziennikarka.
- Ta leżąca, tak. Ja nie jestem taka ćwicząca, ja tak chodzę na jogę hobbystycznie raczej. - Urodzinowa joga, lato to moja ulubiona pora roku, ale dzisiaj pokonało nawet mnie. -Jestem tu pierwszy raz, ja szczerze mówiąc, myślałam, że to w ogóle będzie na dole na początku, więc bardzo się zszokowałam, że będziemy wjeżdżać tu na górę i jest pięknie. Jestem bardzo pod wrażeniem, Szczecin jest piękny - mówiły uczestniczki.
Wieczorem odbędzie się Zamkowe Silent Disco. Start o 20:00, a bilety dostępne są na stronie zamku.
- Dzisiaj wystartowało "Lato na tarasach", czyli wakacyjny program zamku. Właśnie trwa pierwsza joga w chmurach, czyli zajęcia z jogi na Tarasie Książęcym na dachu Skrzydła Północnego - mówiła Monika Adamowska, rzeczniczka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
- Bardzo fajne zajęcia, tylko temperatura daje w siebie znaki - mówiła uczestniczka.
Ulubiona pozycja, jeśli chodzi o jogę, to? - pytała dziennikarka.
- Ta leżąca, tak. Ja nie jestem taka ćwicząca, ja tak chodzę na jogę hobbystycznie raczej. - Urodzinowa joga, lato to moja ulubiona pora roku, ale dzisiaj pokonało nawet mnie. -Jestem tu pierwszy raz, ja szczerze mówiąc, myślałam, że to w ogóle będzie na dole na początku, więc bardzo się zszokowałam, że będziemy wjeżdżać tu na górę i jest pięknie. Jestem bardzo pod wrażeniem, Szczecin jest piękny - mówiły uczestniczki.
Wieczorem odbędzie się Zamkowe Silent Disco. Start o 20:00, a bilety dostępne są na stronie zamku.
Edycja tekstu: Michał Tesarski