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Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wystartował wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie „Lato na tarasach”.
Piątkowe wieczory wypełnią koncerty, w wybrane soboty będzie można poćwiczyć „jogę w chmurach”, a niedzielą zawładną szczecińscy artyści. Nasza reporterka Anna Klimczyk przyglądała się przedpołudniowym ćwiczeniom na tle jednej z najpiękniejszych panoram Szczecina.

- Dzisiaj wystartowało "Lato na tarasach", czyli wakacyjny program zamku. Właśnie trwa pierwsza joga w chmurach, czyli zajęcia z jogi na Tarasie Książęcym na dachu Skrzydła Północnego - mówiła Monika Adamowska, rzeczniczka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

- Bardzo fajne zajęcia, tylko temperatura daje w siebie znaki - mówiła uczestniczka.

Ulubiona pozycja, jeśli chodzi o jogę, to? - pytała dziennikarka.

- Ta leżąca, tak. Ja nie jestem taka ćwicząca, ja tak chodzę na jogę hobbystycznie raczej. - Urodzinowa joga, lato to moja ulubiona pora roku, ale dzisiaj pokonało nawet mnie. -Jestem tu pierwszy raz, ja szczerze mówiąc, myślałam, że to w ogóle będzie na dole na początku, więc bardzo się zszokowałam, że będziemy wjeżdżać tu na górę i jest pięknie. Jestem bardzo pod wrażeniem, Szczecin jest piękny - mówiły uczestniczki.

Wieczorem odbędzie się Zamkowe Silent Disco. Start o 20:00, a bilety dostępne są na stronie zamku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

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