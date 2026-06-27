Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wakacje to najtrudniejszy okres dla centrów i stacji krwiodawstwa

Region Natalia Chodań

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Wypadków na drogach jest więcej, ale stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją.
O donację przed wakacyjnym wyjazdem apeluje do krwiodawców Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

- Niestety wzmożony ruch turystyczny przekłada się też na wypadki komunikacyjne, a w związku z tym konieczność zaopatrzenia w krew i jej składniki pilnie potrzebujących pacjentów - powiedziała Lipińska.

W szczecińskim centrum najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 Rh+ i O Rh-, a także AB Rh-. Oddając jedną donację tj. 450 ml, można uratować trzy życia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
O donację przed wakacyjnym wyjazdem apeluje do krwiodawców Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4275 razy)
  2. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3574 razy)
  3. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3366 razy)
  4. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3272 razy)
  5. Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje
    (od 21 czerwca oglądane 3037 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski
Rozpoczął się sezon na jagodzianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty