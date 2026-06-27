Wakacje to najtrudniejszy okres dla centrów i stacji krwiodawstwa

Wypadków na drogach jest więcej, ale stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

O donację przed wakacyjnym wyjazdem apeluje do krwiodawców Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.- Niestety wzmożony ruch turystyczny przekłada się też na wypadki komunikacyjne, a w związku z tym konieczność zaopatrzenia w krew i jej składniki pilnie potrzebujących pacjentów - powiedziała Lipińska.W szczecińskim centrum najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 Rh+ i O Rh-, a także AB Rh-. Oddając jedną donację tj. 450 ml, można uratować trzy życia.