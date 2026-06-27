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Kurtyny wodne i poidełka w Szczecinie

Region Anna Łukaszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Żar leje się z nieba - przypominamy, że z poidełek w Szczecinie leje się też woda a w kilku miejscach stoją kurtyny dla ochłody. Choć najbezpieczniej, wedle możliwości, ten upalny dzień, spędzić w domu.
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W kilkunastu miejscach Szczecina są poidełka. Wystarczy podejść, kliknąć i woda tryska...

Możemy się napić, nawet jeśli nie mamy butelki m.in. na Skwerze Misia Wojtka, Placu Lotników, z fontanny Bartłomiejki (przy Urzędzie Miasta), przy Bramie Portowej, na Bulwarach, przy moście na Wyspę Grodzką, przy Różance, w okolicach Arkonki, na Os. Zawadzkiego, w Parku Wolności, przy ul. Struga, przy zejściu z kładki (dokładne adresy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie).

W Szczecinie jest pięć miejsc, w których można schłodzić się orzeźwiająca mgiełką. Kurtyny wodne są ustawione koło biurowca Oxygen, na Placu Adamowicza a słupki na placu Zwycięstwa, na Deptaku Bogusława i w alei Jana Pawła II.

Pamiętajmy też, żeby rozglądać się; jeśli widzimy, że ktoś poczuł się gorzej, słabnie, mdleje od razu wykręćmy nr 999.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]

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