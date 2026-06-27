Kurtyny wodne i poidełka w Szczecinie

Żar leje się z nieba - przypominamy, że z poidełek w Szczecinie leje się też woda a w kilku miejscach stoją kurtyny dla ochłody. Choć najbezpieczniej, wedle możliwości, ten upalny dzień, spędzić w domu.
W kilkunastu miejscach Szczecina są poidełka. Wystarczy podejść, kliknąć i woda tryska...
Możemy się napić, nawet jeśli nie mamy butelki m.in. na Skwerze Misia Wojtka, Placu Lotników, z fontanny Bartłomiejki (przy Urzędzie Miasta), przy Bramie Portowej, na Bulwarach, przy moście na Wyspę Grodzką, przy Różance, w okolicach Arkonki, na Os. Zawadzkiego, w Parku Wolności, przy ul. Struga, przy zejściu z kładki (dokładne adresy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie).
W Szczecinie jest pięć miejsc, w których można schłodzić się orzeźwiająca mgiełką. Kurtyny wodne są ustawione koło biurowca Oxygen, na Placu Adamowicza a słupki na placu Zwycięstwa, na Deptaku Bogusława i w alei Jana Pawła II.
Pamiętajmy też, żeby rozglądać się; jeśli widzimy, że ktoś poczuł się gorzej, słabnie, mdleje od razu wykręćmy nr 999.
Edycja tekstu: Jacek Rujna