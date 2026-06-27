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Wielka (ale dobrze nawodniona) impreza w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwają Dni Morza. Strefa gastronomii, atrakcje dla dzieci, jarmark i zabawa na scenie, a to wszystko w centrum miasta przy Wybrzeżu Władysława IV i to w 30-stopniowym upale.
Dni Morza na półmetku

Dni Morza na półmetku

O godz. 17 najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach
W Świnoujściu trwają huczne Dni Morza
Hołd dla marynarzy i rybaków w Świnoujściu
Fala upałów i Dni Morza w Świnoujściu
Sposób na to znalazł samorząd, który poza kurtynami wodnymi i polewaniem chodników, zorganizował specjalny namiot z butelkowaną wodą.

- Na razie nie było dużo osób, ale jak ktoś widzi, że ktoś bierze, to wtedy ludzie podchodzą. - Gorąco, gorąco. A która gazowana? - Dobry punkt z tą wodą? - Bardzo dobry. - Przydaje się? - Przydaje się, ten upał to się naprawdę przydaje. - Ostatnio przyjechaliśmy, tak że dosyć takie wymęczone już jesteśmy. Ciężka pogoda na zwiedzanie. - Jest kilka tysięcy butelek, jeszcze są w zapasie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj przypadków, ani omdleń, ani złych i niefajnych sytuacji - mówili turyści i osoby rozdające wodę.

W sobotę na scenie ma wystąpić zespół Velvet, koncerty mają trwać do godz. 1.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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