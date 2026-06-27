Wielka (ale dobrze nawodniona) impreza w Świnoujściu

W Świnoujściu trwają Dni Morza. Strefa gastronomii, atrakcje dla dzieci, jarmark i zabawa na scenie, a to wszystko w centrum miasta przy Wybrzeżu Władysława IV i to w 30-stopniowym upale.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sposób na to znalazł samorząd, który poza kurtynami wodnymi i polewaniem chodników, zorganizował specjalny namiot z butelkowaną wodą.- Na razie nie było dużo osób, ale jak ktoś widzi, że ktoś bierze, to wtedy ludzie podchodzą. - Gorąco, gorąco. A która gazowana? - Dobry punkt z tą wodą? - Bardzo dobry. - Przydaje się? - Przydaje się, ten upał to się naprawdę przydaje. - Ostatnio przyjechaliśmy, tak że dosyć takie wymęczone już jesteśmy. Ciężka pogoda na zwiedzanie. - Jest kilka tysięcy butelek, jeszcze są w zapasie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj przypadków, ani omdleń, ani złych i niefajnych sytuacji - mówili turyści i osoby rozdające wodę.W sobotę na scenie ma wystąpić zespół Velvet, koncerty mają trwać do godz. 1.