Zachodniopomorskie: opóźnienia pociągów

Spore kłopoty mają pasażerowie pociągów spółki PKP Intercity, którzy jadą w kierunku Szczecina.
Ponad czterogodzinne opóźnienie zanotował pociąg "Górski" jadący z Chełma do stolicy Pomorza Zachodniego. Na odcinku od Poznania do Szczecina został odwołany. Przyczyną przymusowej przesiadki pasażerów do innego pociągu było uszkodzenie lokomotywy.
Problemy dla podróżnych także na trasie z Lublina do Szczecina: tuż za Dobiegniewem - w pociągu "Koziołek" - ujawniono awarię jednego z wagonów, który został awaryjnie odłączony z jadącego składu. Opóźnienie tego pociągu sięga prawie 150 minut.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Problemy dla podróżnych także na trasie z Lublina do Szczecina: tuż za Dobiegniewem - w pociągu "Koziołek" - ujawniono awarię jednego z wagonów, który został awaryjnie odłączony z jadącego składu. Opóźnienie tego pociągu sięga prawie 150 minut.
Edycja tekstu: Jacek Rujna