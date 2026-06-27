Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zachodniopomorskie: opóźnienia pociągów

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Spore kłopoty mają pasażerowie pociągów spółki PKP Intercity, którzy jadą w kierunku Szczecina.
Ponad czterogodzinne opóźnienie zanotował pociąg "Górski" jadący z Chełma do stolicy Pomorza Zachodniego. Na odcinku od Poznania do Szczecina został odwołany. Przyczyną przymusowej przesiadki pasażerów do innego pociągu było uszkodzenie lokomotywy.

Problemy dla podróżnych także na trasie z Lublina do Szczecina: tuż za Dobiegniewem - w pociągu "Koziołek" - ujawniono awarię jednego z wagonów, który został awaryjnie odłączony z jadącego składu. Opóźnienie tego pociągu sięga prawie 150 minut.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4311 razy)
  2. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3600 razy)
  3. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3393 razy)
  4. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3293 razy)
  5. Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje
    (od 21 czerwca oglądane 3085 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski
Rozpoczął się sezon na jagodzianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty