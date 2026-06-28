Burze, grad i ekstremalne temperatury

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Na północnym zachodzie po południu w niedzielę wzrośnie zachmurzenie i wystąpią gwałtowne burze z przelotnym deszczem i sumą opadu do 20 litrów na m2. W burzach mogą się pojawić silne porywy wiatru - informuje Pacocha.Niedziela będzie bardzo upalna. Słupki rtęci w szczytowym momencie dnia mają pokazać nawet 42 stopnie. Do poniedziałku w całym regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia przed wysoką temperaturą.Alerty z ostrzeżeniami rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.