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Burze, grad i ekstremalne temperatury

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pomorze Zachodnie znajduje się w strefie nie tylko ekstremalnych temperatur, ale także silnych wyładowań.
Synoptycy w niedzielę ostrzegają przed burzami. Oprócz deszczu lokalnie spadnie też grad - mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

- Na północnym zachodzie po południu w niedzielę wzrośnie zachmurzenie i wystąpią gwałtowne burze z przelotnym deszczem i sumą opadu do 20 litrów na m2. W burzach mogą się pojawić silne porywy wiatru - informuje Pacocha.

Niedziela będzie bardzo upalna. Słupki rtęci w szczytowym momencie dnia mają pokazać nawet 42 stopnie. Do poniedziałku w całym regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia przed wysoką temperaturą.

Alerty z ostrzeżeniami rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Oprócz deszczu lokalnie spadnie też grad - mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

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