Ruszyły zapisy na Warsztaty Ochrony Ludności

W całej Polsce odbędą się Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności - rozpoczęły się zapisy.
Mają to być bezpłatne, praktyczne zajęcia dla osób, które chcą się przygotować na sytuacje kryzysowe.
Będą dotyczyć m.in. tego, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny kryzysu i jak postępować podczas przerw w dostawie energii. Uczestnicy będą też uczyć się znaczeń sygnałów alarmowych i podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Do końca roku warsztaty mają objąć 100 tys. osób w całym kraju. Zgłaszać się można przez formularz na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem: 800 088 136 lub kontaktując się z okręgowym oddziałem PCK.
Będą dotyczyć m.in. tego, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny kryzysu i jak postępować podczas przerw w dostawie energii. Uczestnicy będą też uczyć się znaczeń sygnałów alarmowych i podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Do końca roku warsztaty mają objąć 100 tys. osób w całym kraju. Zgłaszać się można przez formularz na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem: 800 088 136 lub kontaktując się z okręgowym oddziałem PCK.
Edycja tekstu: Michał Tesarski