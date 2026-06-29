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Ruszyły zapisy na Warsztaty Ochrony Ludności

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mat. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
W całej Polsce odbędą się Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności - rozpoczęły się zapisy.
Mają to być bezpłatne, praktyczne zajęcia dla osób, które chcą się przygotować na sytuacje kryzysowe.

Będą dotyczyć m.in. tego, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny kryzysu i jak postępować podczas przerw w dostawie energii. Uczestnicy będą też uczyć się znaczeń sygnałów alarmowych i podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Do końca roku warsztaty mają objąć 100 tys. osób w całym kraju. Zgłaszać się można przez formularz na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem: 800 088 136 lub kontaktując się z okręgowym oddziałem PCK.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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