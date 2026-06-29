W niedzielę utonęło 17 osób

Tylko w niedzielę (28.06) utonęło 17 osób - wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Rzecznik KGP Robert Opas apeluje o ostrożność nad wodą.- Po raz kolejny zwracam się do Państwa z apelem o rozsądek nad wodą. 28 czerwca to tragiczny dzień, jeżeli chodzi o statystyki utonięć. Tylko podczas jednej doby utonęło 17 osób. To wszystko mężczyźni. Głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu - mówił Opas.Przez cały weekend utonęły 24 osoby. Łącznie od czerwca Policja poinformowała o 55 utonięciach.