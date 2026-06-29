Klienci ZUS na szczecińskim Prawobrzeżu muszą liczyć się z utrudnieniami

Z powodu awarii sieci energetycznej placówka przy ulicy A. Citroëna w Szczecinie jest nieczynna.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

ZUS przypomina, że wszystkie sprawy można w poniedziałek załatwić w oddziale przy ulicy Matejki, który pracuje do godziny 17. Zwiększono tam także liczbę pracowników obsługujących klientów.Część spraw można również załatwić przez internet, korzystając z portalu eZUS, aplikacji mZUS lub infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.