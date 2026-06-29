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"Dzieci płakały". Rzecznik PKP: sytuacja była nadzwyczajna

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/ Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/ Archiwum]
Ponad 40 stopni Celsjusza w przedziale i kilkugodzinne opóźnienia. W miniony weekend w wielu pociągach PKP Intercity klimatyzacja odmówiła posłuszeństwa.
Słuchacze Radia Szczecin opowiadają, że w wagonach panował chaos. - Musieliśmy jechać przy otwartych oknach, bo jak się zamknęło okno, to nie dało się w ogóle wytrzymać. - Temperatura była bardzo wysoka. Ktoś, kto posiadał wachlarz, to jeszcze jako tako mógł się schłodzić. Większość ludzi po prostu siedziała gdzieś z boku. - Według relacji ludzi ktoś próbował naprawić tą klimatyzację, ktoś z techników. Niestety nie udało się. Jechaliśmy bez klimatyzacji. - Dzieci płakały, zwierzęta, psy szczekały - mówili podróżni.

Jak tłumaczy rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek, sytuacja była nadzwyczajna. Choć klimatyzacja w pociągach była sprawna, to tempo nagrzewania się wagonów uniemożliwiało obniżenie temperatury. - Wagony mają dużą powierzchnię szyb, mają dużą powierzchnię grzewczą do nagrzewania się przy temperaturach powyżej 35 stopni. Nawet, jeżeli klimatyzacja działa w pełni wydajnie, jest w stanie schłodzić temperaturę o około 8-9 stopni - tłumaczy Wrzosek.

Tylko w niedzielę w pociągach Intercity zostało rozdane 80 tysięcy butelek wody. Ci, którzy zrezygnowali z podróży w ten weekend, mogą ubiegać się o zwrot kosztu biletu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejskia
Słuchacze Radia Szczecin opowiadają, że w wagonach panował chaos.
Jak tłumaczy rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek, sytuacja była nadzwyczajna. Choć klimatyzacja w pociągach była sprawna, to tempo nagrzewania się wagonów uniemożliwiało obniżenie temperatury.

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