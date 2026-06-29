Rekreacja nad Odrą. Nowy punkt w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Szczecin zyska kolejne miejsce rekreacji nad Odrą. Urząd Miasta podpisał umowę na unijne dofinansowanie modernizacji terenu przy ulicy Grobla.
Projekt wart prawie 9,5 miliona złotych zakłada budowę nowego bulwaru z tarasami widokowymi, slipu do wodowania łodzi oraz pływających pomostów.
Pojawią się tam również stacje ładowania aut elektrycznych oraz infrastruktura do organizacji imprez plenerowych.
Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”, a przetarg ruszy już niebawem.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pojawią się tam również stacje ładowania aut elektrycznych oraz infrastruktura do organizacji imprez plenerowych.
Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”, a przetarg ruszy już niebawem.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski