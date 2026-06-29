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Rekreacja nad Odrą. Nowy punkt w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Szczecin zyska kolejne miejsce rekreacji nad Odrą. Urząd Miasta podpisał umowę na unijne dofinansowanie modernizacji terenu przy ulicy Grobla.
Projekt wart prawie 9,5 miliona złotych zakłada budowę nowego bulwaru z tarasami widokowymi, slipu do wodowania łodzi oraz pływających pomostów.

Pojawią się tam również stacje ładowania aut elektrycznych oraz infrastruktura do organizacji imprez plenerowych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”, a przetarg ruszy już niebawem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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