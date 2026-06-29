Raport: coraz więcej lokalnych patriotów

Województwo zachodniopomorskie ma coraz więcej lokalnych patriotów. Mieszkańcy regionu bardziej utożsamiają się z Pomorzem Zachodnim niż w 2011 roku – wynika z raportu „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego".
W poniedziałek zaprezentowano raport „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”. Dokument przygotowano na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Koordynator badania ze Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego dr Włodzimierz Durka wskazał, że jedną z największych zmian, jest „zmiana identyfikacji osobistej".
- Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi i płciowymi. W badaniu z 2011 r. nasi respondenci z tamtego okresu najczęściej mówili, że są Polakami, to obecnie najczęściej mówią, że są matką, kobietą, mężczyzną. Mniej istotne są role zawodowe, niż były 15 lat temu, w ogóle mniejszą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z sukcesem – wyjaśnił dr Durka.
Jego zdaniem „po części może to wynikać ze stosunku do pandemii i do wojny w Ukrainie, które to spowodowały pewne obawy o bezpieczeństwo”. - Stąd mniej wartości nastawionych na samorealizację, a więcej tych podstawowych: na bezpieczeństwo i kwestie materialne – dodał.
Z raportu wynika też, że województwo zachodniopomorskie ma coraz więcej lokalnych patriotów. Jak przekazał socjolog, opcja wyboru „jestem zachodniopomorzaninem” w stosunku do 2011 roku wzrosła o połowę.
- Liczba osób, które mówią, że chcą tutaj zostać, nie rozważają kwestii wyjazdu, wzrosła do prawie 90 proc. To jest miara tego, co możemy dzisiaj uznać za pewnego rodzaju sukces. Liczba osób, które rozważają wyjazd z naszego regionu to około 5 proc. To wciąż ważna grupa, ale widzimy, że to się staje coraz bardziej marginesem – ocenił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
- Zmienia się pewne podejście do życia, to wynika z tego raportu. My nie myślimy już wyłącznie o pracy, jako kluczowym czynniku w naszym życiu, ale myślimy o tym, co możemy robić po godzinach. Jeżeli zbudujemy dobrą perspektywę zawodową, a jednocześnie otworzymy ten region dla naszych mieszkańców, to może on się okazać ciekawym miejscem do życia dla mieszkańców innych części Polski – dodał.
Badanie zostało zrealizowane w ramach szeroko zakrojonych działań w projekcie pn. „Koordynacji polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Objęło 1080 respondentów. Są wśród nich mieszkańcy wszystkich powiatów Pomorza Zachodniego. Badanie było realizowane w okresie od grudnia 2025 r. do maja 2026r.
Z raportów GUS wynika, że liczba ludności w woj. zachodniopomorskim w ciągu 15 lat zmniejszyła się o ponad 110 tys. osób. Na koniec 2010 r. region zamieszkiwało, według GUS, 1 mln 723 tys. 741 osób. Natomiast w grudniu 2025 r. 1 mln 612 tys. 680.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Koordynator badania ze Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego dr Włodzimierz Durka wskazał, że jedną z największych zmian, jest „zmiana identyfikacji osobistej".
- Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi i płciowymi. W badaniu z 2011 r. nasi respondenci z tamtego okresu najczęściej mówili, że są Polakami, to obecnie najczęściej mówią, że są matką, kobietą, mężczyzną. Mniej istotne są role zawodowe, niż były 15 lat temu, w ogóle mniejszą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z sukcesem – wyjaśnił dr Durka.
Jego zdaniem „po części może to wynikać ze stosunku do pandemii i do wojny w Ukrainie, które to spowodowały pewne obawy o bezpieczeństwo”. - Stąd mniej wartości nastawionych na samorealizację, a więcej tych podstawowych: na bezpieczeństwo i kwestie materialne – dodał.
Z raportu wynika też, że województwo zachodniopomorskie ma coraz więcej lokalnych patriotów. Jak przekazał socjolog, opcja wyboru „jestem zachodniopomorzaninem” w stosunku do 2011 roku wzrosła o połowę.
- Liczba osób, które mówią, że chcą tutaj zostać, nie rozważają kwestii wyjazdu, wzrosła do prawie 90 proc. To jest miara tego, co możemy dzisiaj uznać za pewnego rodzaju sukces. Liczba osób, które rozważają wyjazd z naszego regionu to około 5 proc. To wciąż ważna grupa, ale widzimy, że to się staje coraz bardziej marginesem – ocenił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
- Zmienia się pewne podejście do życia, to wynika z tego raportu. My nie myślimy już wyłącznie o pracy, jako kluczowym czynniku w naszym życiu, ale myślimy o tym, co możemy robić po godzinach. Jeżeli zbudujemy dobrą perspektywę zawodową, a jednocześnie otworzymy ten region dla naszych mieszkańców, to może on się okazać ciekawym miejscem do życia dla mieszkańców innych części Polski – dodał.
Badanie zostało zrealizowane w ramach szeroko zakrojonych działań w projekcie pn. „Koordynacji polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Objęło 1080 respondentów. Są wśród nich mieszkańcy wszystkich powiatów Pomorza Zachodniego. Badanie było realizowane w okresie od grudnia 2025 r. do maja 2026r.
Z raportów GUS wynika, że liczba ludności w woj. zachodniopomorskim w ciągu 15 lat zmniejszyła się o ponad 110 tys. osób. Na koniec 2010 r. region zamieszkiwało, według GUS, 1 mln 723 tys. 741 osób. Natomiast w grudniu 2025 r. 1 mln 612 tys. 680.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski