Brazylia awansowała do 1/8 finału piłkarskich MŚ

Piłkarze Brazylii awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata. "Canarinhos" pokonali w Houston Japonię 2:1 (0:1), zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry po strzale Gabriela Martinellego - wprowadzonego do gry w 66. minucie.
Japonia prowadziła od 29. minuty, dzięki trafieniu Kaishu Sano. Wyrównał Casemiro w 56. minucie.
W 1/8 finału Brazylia zagra ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. W innych meczach 1/16 finału o 22:30 Niemcy zmierzą się w Foxborough z Paragwajem, a o 3:00 nad ranem we wtorek polskiego czasu starcie Holandia - Maroko w Monterrey.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W 1/8 finału Brazylia zagra ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. W innych meczach 1/16 finału o 22:30 Niemcy zmierzą się w Foxborough z Paragwajem, a o 3:00 nad ranem we wtorek polskiego czasu starcie Holandia - Maroko w Monterrey.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski