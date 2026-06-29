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Brazylia awansowała do 1/8 finału piłkarskich MŚ

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/EPA/SAM WASSON
Fot. PAP/EPA/SAM WASSON
Piłkarze Brazylii awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata. "Canarinhos" pokonali w Houston Japonię 2:1 (0:1), zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry po strzale Gabriela Martinellego - wprowadzonego do gry w 66. minucie.
Japonia prowadziła od 29. minuty, dzięki trafieniu Kaishu Sano. Wyrównał Casemiro w 56. minucie.

W 1/8 finału Brazylia zagra ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. W innych meczach 1/16 finału o 22:30 Niemcy zmierzą się w Foxborough z Paragwajem, a o 3:00 nad ranem we wtorek polskiego czasu starcie Holandia - Maroko w Monterrey.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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