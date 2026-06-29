Brazylia awansowała do 1/8 finału piłkarskich MŚ

Fot. PAP/EPA/SAM WASSON

Piłkarze Brazylii awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata. "Canarinhos" pokonali w Houston Japonię 2:1 (0:1), zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry po strzale Gabriela Martinellego - wprowadzonego do gry w 66. minucie.