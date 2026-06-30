Do końca czerwca warto złożyć wniosek o 800+

Jeszcze tylko we wtorek można złożyć wniosek o 800+ na nowy okres świadczeniowy.
Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. ZUS otrzymał już ponad 4 mln wniosków. W Zachodniopomorskiem wpłynęło ich prawie 180 tysięcy.
Rodzic, który prześle wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli trafi on do ZUS w lipcu, prawo do 800+ będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec.
Rodzic, który prześle wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli trafi on do ZUS w lipcu, prawo do 800+ będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec.
Edycja tekstu: Michał Tesarski