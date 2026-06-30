Do końca czerwca warto złożyć wniosek o 800+

Jeszcze tylko we wtorek można złożyć wniosek o 800+ na nowy okres świadczeniowy.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. ZUS otrzymał już ponad 4 mln wniosków. W Zachodniopomorskiem wpłynęło ich prawie 180 tysięcy.Rodzic, który prześle wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli trafi on do ZUS w lipcu, prawo do 800+ będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec.