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Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kilogramy narkotyków [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Ponad 93 kilogramy narkotyków przejęli funkcjonariusze podczas ogólnopolskiej operacji „Kryształ”.
W akcji uczestniczyli także celnicy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz policjanci z naszego regionu.

W całym kraju skontrolowano blisko 2,6 tysiąca przesyłek pocztowych i kurierskich. Zatrzymano siedem osób, a wśród zabezpieczonych substancji znalazły się między innymi marihuana, klefedron, amfetamina, haszysz i kokaina.

Funkcjonariusze przejęli również ponad pół tony nielegalnego tytoniu, tysiące produktów leczniczych i steroidowych oraz 1700 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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