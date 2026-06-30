Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kilogramy narkotyków [ZDJĘCIA]

Ponad 93 kilogramy narkotyków przejęli funkcjonariusze podczas ogólnopolskiej operacji „Kryształ”.
W akcji uczestniczyli także celnicy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz policjanci z naszego regionu.
W całym kraju skontrolowano blisko 2,6 tysiąca przesyłek pocztowych i kurierskich. Zatrzymano siedem osób, a wśród zabezpieczonych substancji znalazły się między innymi marihuana, klefedron, amfetamina, haszysz i kokaina.
Funkcjonariusze przejęli również ponad pół tony nielegalnego tytoniu, tysiące produktów leczniczych i steroidowych oraz 1700 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.
W całym kraju skontrolowano blisko 2,6 tysiąca przesyłek pocztowych i kurierskich. Zatrzymano siedem osób, a wśród zabezpieczonych substancji znalazły się między innymi marihuana, klefedron, amfetamina, haszysz i kokaina.
Funkcjonariusze przejęli również ponad pół tony nielegalnego tytoniu, tysiące produktów leczniczych i steroidowych oraz 1700 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Edycja tekstu: Michał Tesarski