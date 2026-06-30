Policjanci zatrzymali mężczyznę, który się pod nich podszywał

Podszywał się pod policjanta, udając, że prowadzi akcję przeciwko oszustom.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zatrzymali go prawdziwi funkcjonariusze z Polic i szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej. 45-latek przekonywał kobietę, że uczestniczy w zorganizowanej akcji mającej doprowadzić do zatrzymania oszustów.Udało mu się namówić ją na przekazanie pieniędzy. Policjanci zebrali dowody i zatrzymali mężczyznę, usłyszał zarzuty. Okazało się też, że był poszukiwany, a także miał do odsiadki dwa lata.Funkcjonariusze nieustannie przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w "tajnych akcjach".